Samp: ad agosto test con Manchester Utd

GENOVA, 22 MAG - Amichevole di lusso quest'estate per la Sampdoria che il prossimo 2 agosto affronterà a Dublino il Manchester United di Josè Mourinho. La blasonata squadra inglese - 65 trofei in bacheca tra nazionali ed internazionali - affronterà i blucerchiati dopo cinque partite negli Stati Uniti. La partita si terrà all'Aviva Stadium di Dublino, calcio di inizio alle ore 19.45 ore locali. Da domani saranno in vendita i tagliandi per gli abbonati blucerchiati mentre la vendita libera si aprirà il 25 maggio. Il match fa parte della prima tappa di The Unmissable Tour. Dunque un test importante e prestigioso per la Sampdoria che inizierà la preparazione il prossimo 11 luglio nel ritiro estivo di Ponte di Legno (Brescia).