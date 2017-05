Cairo, Torino avanti con Mihajlovic

(ANSA)- TORINO, 22 MAG - Il presidente del Torino Urbano Cairo getta acqua sul fuoco delle polemiche per il cattivo finale di stagione granata. "Dopo il derby - ha detto a Premium Sport - abbiamo un pò mollato, quando mancano le motivazioni può succedere. Non drammatizzerei, la stagione è stata pur sempre positiva. Cairo assicura che andrà avanti con Mihajlovic e Belotti: "Per Sinisa è scontato: ha un contratto e siamo contenti. E ripartiremo da Belotti. Il mister ieri ha avuto un confronto molto sereno con la squadra, per un finale di campionato che non avremmo voluto La settimana scorsa il mister ha voluto dare un segnale con il ritiro, ma non aveva nessun intento punitivo. Non drammatizzerei troppo degli episodi che non ci piacciono ma che comunque vanno contestualizzati nell'arco di una stagione pur sempre positiva". Per Belotti "non penso che ci saranno società che arriveranno a pagare la clausola (100 milioni per le società all'estero, ndr). Gli auguro di fare un grande campionato, assieme agli altri rinforzi che arriveranno".