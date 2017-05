B.Peres, bello lo striscione per Totti

ROMA, 22 MAG - "Lo striscione dei tifosi della Lazio per Totti? Anche se sono i nostri rivali, sanno che è un grande calciatore e un esempio per tutti, ha meritato tutto quello che ha avuto in carriera. Siamo contenti dello striscione, nessuno se lo aspettava però è stato bello". Così l'esterno della Roma, Bruno Peres, ha commentato lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata laziale degli "Irriducibili" dedicato al n.10 giallorosso Francesco Totti per il suo addio al club. "Il futuro del capitano? Abbiamo ancora un'ultima partita (col Genoa, ndr) che è importante vincere per noi, poi Francesco parlerà di tutto", ha aggiunto il brasiliano a margine della presentazione del progetto "Briswa - The Ball Rolls in the Same Way for All" contro il razzismo nel calcio e nello sport organizzato presso l'Aula Magna dell'Università Tor Vergata di Roma.