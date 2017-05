Tavecchio, Totti in Figc? Se vuole...

ROMA, 22 MAG - "Totti in futuro nei quadri dirigenziali della Federcalcio? Ancora non conosco le sue intenzioni, qualora si manifestassero, valuteremo". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, sul futuro professionale del capitano della Roma che chiuderà la sua carriera in giallorosso domenica all'Olimpico in occasione dell'ultima di campionato col Genoa. "A Francesco ho dato solo il consiglio di decidere lui del suo destino" ha aggiunto Tavecchio, a margine di un evento organizzato presso l'Aula Magna di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma, sottolineando poi che "ho sempre detto che bisogna ringraziare un grande del calcio, una persona sempre mite e gentile, che ha rappresentato il pallone italiano nel miglior modo possibile".