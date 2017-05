Juventus, i complimenti di Zoff

ROMA, 22 MAG - "La vittoria della Juventus era quasi annunciata ma resta straordinaria e stratosferica. Ora la squadra bianconera ha la grande possibilità di conquistare la Champions, ma vincere sei campionati consecutivi, secondo me, vale di più del Triplete". Lo ha detto Dino Zoff a www.sportmediaset.it. "Per arrivare a certi traguardi ci vogliono tutti gli ingredienti: società, squadra e ambiente. Tutti hanno dato il 100% e perciò è arrivato questo grande risultato", ha aggiunto Zoff. Secondo l'ex portiere di Juve e Nazionale, la squadra bianconera "può vincere la finale di Champions, anche se contro ha il miglior Real Madrid". Zoff ritiene poi che Massimiliano Allegri non andrà via: "Dipende dalla volontà sua e della società, ma non penso ci siano problemi". Buffon Pallone d'Oro? "Con Messi e Cristiano è molto difficile: Gigi se lo merita, ma devono decidere di cambiare criterio di valutazione".