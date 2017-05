Sacchi,Zeman maestro non sempre compreso

CHIETI, 22 MAG - "Zeman è un grande maestro di calcio. Le sue squadre hanno uno stile in un Paese dove poche cose hanno uno stile. Quindi uno va alla partita, non conosce chi è l'allenatore, poi vede la partita e dice: è una squadra di Zdenek". Arrigo Sacchi - a Chieti per ritirare un riconoscimento nell'ambito del XV Premio Prisco - ha fatto i complimenti al tecnico boemo del Pescara, fresco 70enne, e prossimo a guidare i biancazzurri abruzzesi anche nel prossimo torneo di serie B, dopo una amara retrocessione. "Zeman - ha detto l'ex tecnico dle Milan e ex ct azzurro - ha dato molto al calcio. Non sempre è stato compreso, non sempre ha avuto fortuna, a volte avrà commesso anche degli errori come tutti quanti noi, però ha dato veramente tanto. Lui - ha concluso Sacchi cercato di vincere attraverso il merito e la superiorità, in un Paese che non sempre riconosce il merito e la bellezza".