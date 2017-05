Antognoni, i Della Valle non mollano

FIRENZE, 22 MAG - "La parole di Diego Della Valle? Sta valutando cosa sta accadendo, il malumore per questa annata un po' negativa è comprensibile da parte di tutti, ma non c'è intenzione di mollare". Lo ha detto Giancarlo Antognoni commentando le dichiarazioni del proprietario viola apparse oggi sull'inserto economico del Corriere della Sera. "Non credo che siano tanti i contestatori verso la proprietà della Fiorentina, la maggioranza è a suo favore - ha continuato il dirigente viola, a margine della presentazione del 'Memorial Niccolò Galli'- La delusione dei tifosi per questa stagione va capita, ma da parte di Andrea Della Valle ci sono passione e volontà di proseguire".