Inzaghi, pèr la Lazio ottima stagione

CHIETI, 22 MAG - Oltre ad Arrigo Sacchi, a monopolizzare l'attenzione degli sportivi presenti questa mattina al Teatro Marrucino di Chieti per l'edizione 2017 del Premio Prisco, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, a cui la Giuria del Premio ha tributato il riconoscimento come miglior tecnico. Inzaghi ha elogiato il risultato della sua squadra: "Volevamo salutare ieri i tifosi con un risultato diverso. Ma credo che ci sia la soddisfazione di aver fatto un ottimo campionato. Ricevere questo premio mi riempie di orgoglio. Abbiamo fatto bene - ha aggiunto - ma sapevo di avere una squadra di bravi giocatori, e grandi uomini. Questo deve essere un punto di partenza e per questo dobbiamo ora lavorare già da domani per confermarci. Con la società ci incontreremo già la prossima settimana. Sarebbe importante tenere in squadra i migliori ma sono tranquillo perché con la società c'è un ottimo rapporto".