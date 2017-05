Sacchi, Juve favorita in Champions

CHIETI, 22 MAG - Un gruppo di eroi gestiti al meglio, favoriti per la vittoria in Champions: questa è la Juve per Arrigo Sacchi. "Quella della Juventus - ha detto l'ex ct e tecnico del Milan, presente oggi a Chieti per ritirare un riconoscimento nell'ambito del XV Premio Prisco - è stata una straordinaria impresa ma non mi meraviglia perché è forte come squadra, ma prima di tutto ha delle persone che fanno il loro lavoro mettendo in campo grandi valori, non solo tecnici, ma anche di organizzazione. Una grande società, un grande allenatore, e una squadra coesa che insegna a tutti l'importanza di essere squadra e gruppo. Complimenti alla società e ad Allegri che fra i vari meriti ha avuto anche quello di far coesistere in squadra al meglio tanti campioni". Sulla finale di Cardiff con il Real Madrid, Sacchi ha aggiunto: "La Juventus parte per me favorita per questa straordinaria motivazione che ha la squadra. C'è un gruppo di eroi che viene gestito al meglio e che può fare bene".