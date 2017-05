Sacchi, contento per Milan in Europa

CHIETI, 22 MAG - L'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi, presente a Chieti per ritirare un riconoscimento assegnatogli dalla Giuria, nell'ambito del Premio Nazionale "Giuseppe Prisco", ha salutato con piacere il ritorno in Europa dei rossoneri: "È una bella notizia, ma mi auguro che arrivino altre notizie positive. Mi fa piacere per l'ambiente e i tifosi. Auguro al Milan ancora tanti successi, e alla nuova proprietà di poter ricalcare quello che ha fatto Silvio Berlusconi, visto che sotto la sua gestione in trent'anni, il Milan è riuscito a vincere 5 Coppe dei Campioni, cosa mai accaduta nella storia del calcio italiano a nessuna altra formazione".