Serbia, Partizan vince 27/o scudetto

BELGRADO, 22 MAG - Il Partizan Belgrado ha vinto il campionato serbo, dopo il largo successo per 5-0 sul Mladost nella 37/a giornata della Superliga. Per il Partizan si tratta del 27/o titolo nazionale, con il quale eguaglia i successi della Stella Rossa, l'altra squadra della capitale da sempre arcirivale dei bianconeri. Il Partizan nella prossima stagione rappresenterà la Serbia in Champions League, mentre i preliminari di Europa League saranno giocati da Stella Rossa, Vojvodina e Mladost. Migliaia di tifosi hanno festeggiato il titolo, accompagnando l'autobus scoperto con a bordo la squadra del Partizan al completo, che ha attraversato ieri sera le strade del centro di Belgrado tra canti, musica e fuochi d'artificio.