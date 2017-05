Milan, visite mediche per Musacchio

MILANO, 22 MAG - Visite mediche in corso per Mateo Musacchio, destinato a diventare il primo acquisto della nuova proprietà cinese del Milan, che nelle scorse settimane ha definito il suo acquisto con il Villarreal per circa 18 milioni di euro. Il difensore centrale argentino, 27 anni ad agosto, di primo mattino ha iniziato a svolgere gli esami in una clinica del centro di Milano. Domani sosterrà i test atletici a Milanello e, se non ci saranno intoppi, in seguito è atteso l'annuncio dell'ingaggio del giocatore, che ha concluso la sua ottava stagione al Villarreal al quinto posto della Liga spagnola. Anche il primo acquisto del Milan dell'era Berlusconi, 31 anni fa, fu un difensore centrale, Dario Bonetti. (