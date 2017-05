Irriducibili Lazio scrivono a Totti

ROMA, 22 MAG - "Hai raggiunto un traguardo che merita rispetto. Il rispetto che non hai ricevuto né dai tuoi tifosi né dalla tua società e questo, te lo diciamo sinceramente, ci dispiace. Noi non avremmo mai permesso che un giocatore come te venisse trattato così" È un passaggio della lettera indirizzata a Francesco Totti dagli Irriducibili, gruppo storico della Lazio che anche ieri ha omaggiato il capitano della Roma con uno striscione in Curva Nord. "Nessun rancore per le magliette e per le battute che ci hai dedicato. Ci stanno e, anzi, ci devono stare", prosegue uno stralcio del messaggio, pubblicato sulla pagina Facebook di Elite Romana. "Stiamo a Roma e funziona così. Chissà che epilogo avrà questa storia In ogni caso una stretta di mano come si conviene ad un avversario che, dopo tanti anni, lascia il campo, da parte dei suoi "nemici" migliori", chiudono gli Irriducibili.