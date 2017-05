Genoa, Preziosi pronto a lasciare

ROMA, 22 MAG - Felice per lo scampato pericolo della Serie B, ma ugualmente intenzionato a cedere il club. Il Presidente del Genoa Enrico Preziosi ai microfoni di 'Radio anch'io sport' ha confermato la volontà di lasciare. "Quest'anno ho sofferto tantissimo, è stato uno dei più duri, ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Sono contento per i tifosi. Ma per quanto mi riguarda ci sono tutte le basi per potermi ritirare, ho anche problemi di salute. Il problema -ha aggiunto Preziosi- sarà di trovare qualche serio acquirente o una società che ha interesse a portare avanti il progetto. Se ci saranno opportunità le valuterò seriamente". I miei errori ? "ne ho fatti, risponde il presidente genoano. Sicuramente non venderei più Rincon. L'allenatore Juric non potevo tenerlo dopo il 5-0 con il Pescara, ma poi si sono create le condizioni per una ripresa, ed è tornato e lo ringrazio per il lavoro fatto. La partenza di Pavoletti invece non ha influito".