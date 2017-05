Marotta, Conte all'Inter non ci spaventa

ROMA, 22 MAG - Antonio Conte sulla panchina dell'Inter? "non ci spaventa". Così l'ad della Juventus Beppe Marotta ha risposto a una domanda sulle voci di un possibile arrivo dell'ex allenatore juventino nel club nerazzurro. "Non ci spaventa e anzi siamo più contenti. Il campionato -ha detto Marotta- acquisterebbe più interesse. Finora ha perso qualcosa in brillantezza, mi auguro che sia sempre più competitivo e che noi si sia in alto. Perciò ben venga Conte all'Inter. Voglio ricordare -ha concluso Marotta- che considero Conte e Allegri fra i 5 o 6 migliori allenatori del mondo. Noi siamo stati bravi ad averli individuati, per noi è motivo di orgoglio".