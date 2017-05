Marotta, 6 anni fa scudetto più bello

ROMA, 22 MAG - "Per me non è quello vinto ieri lo scudetto più bello della Juventus": così l'ad e direttore generale del club bianconero Giuseppe Marotta che nei suoi ricordi sportivi più felici vede prevalere "quello di sei anni fa" cioè il primo della entusiasmante sestina bianconera. Ai microfoni di 'Radio anch'io sport', Marotta ricorda che il successo più bello "fu il primo dei sei vinti da questa gestione, ci fu un'emozione mai provata con il presidente Agnelli, con l'allenatore Conte. La Juventus era reduce da un settimo posto, avviammo una politica di ricostruzione, e quindi in assoluto è stato lo scudetto più bello. Poi, certo anche quello di ieri è stato bellissimo".