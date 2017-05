Serie A: Lazio-Inter 1-3

ROMA, 21 MAG - Colpo dell'Inter che all'Olimpico, in rimonta, supera la Lazio 3-1 mettendo fine al trend di partite senza vittorie. Padroni di casa in vantaggio dopo 16' con Keita che su rigore batte Handanovic. mentre i tifosi dell'Inter lasciano lo stadio per protesta e quelli della Lazio, inaspettatamente omaggiano Francesco Totti, alla mezzora arriva il pareggio dell'Inter con Andreolli che di testa batte Vargic. Al 37' arriva il gol del sorpasso nerazzurro che altro non è che uno svarione difensivo laziale con Hoedt che goffamente batte il suo portiere. Inzaghi nella ripresa tenta qualche cambio (Basta per De Vrij) nel tentativo di raddrizzare l'incontro, ma le espulsioni di Keita e Lulic (dopo il 3-1) hanno spento ogni velleità di rimonta. La rete di Eder al 29' è giunta quasi per inerzia. Un ko che non sminuisce la splendida annata biancoceleste, così come la vittoria nulla aggiunge al fallimento interista.