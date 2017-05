2-0 a Malaga,Real Madrid campione Spagna

ROMA, 21 MAG - Il Real Madrid è campione di Spagna per la 33/a volta nella sua storia. La squadra di Zinedine Zidane, rivale della Juventus nella finale di Champions del 3 giugno a Cardiff, ha avuto la certezza del titolo vincendo oggi per 2-0 sul campo del Malaga, con reti di Cristiano Ronaldo e Benzema, in una partita della 38/a e ultima giornata. Questo successo ha permesso ai 'blancos' di mantenere i tre punti di vantaggio che avevano sul Barcellona, che ha battuto l'Eibar per 4-2. Il Real aveva vinto per l'ultima volta la Liga nel 2012, quando era allenato da Josè Mourinho.