Sassuolo: Di Francesco, ho contratto qui

BOLOGNA, 21 MAG - Mai aveva segnato tante reti il Sassuolo nella sua breve storia in serie A. Di Francesco non può che essere soddisfatto: "La squadra sta crescendo in questo finale di stagione, stiamo trovando uomini e condizione. E sono contento per il rientro di Magnanelli. Il mio futuro? Ho un contratto con il Sassuolo e altro non ho. Vediamo di definire in settimana: le prospettive sono chiare, devo scegliere e dobbiamo ancora discutere alcuni punti. Rimpianti per quello che non è stato? No, sono sereno, abbiamo fatto il massimo da inizio stagione, condizionati soprattutto dalle assenze. Quest'anno abbiamo imparato che per puntare all'Europa bisogna essere più preparati: sbagliando si impara".