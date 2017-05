Crotone: Nicola, crediamo alla salvezza

ROMA, 21 MAG - "Abbiamo creduto alla salvezza anche quando il distacco era più ampio, quindi ci crediamo ancora. Vogliamo inseguire il nostro sogno, daremo tutto quello che abbiamo". Davide Nicola continua a caricare il suo Crotone che, dopo la sconfitta con la Juventus, rimanda ai prossimi 90' le sue chance di restare ancora in serie A. "La partita di oggi? Non ho nessun rimpianto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare - sottolinea il tecnico dei calabresi -. Eravamo venuti allo Stadium per giocare la nostra partita ma la Juventus ha meritato di vincere. In questa gara si è vista tutta la nostra crescita, anche nella convinzione di venire in uno stadio del genere e provare a fare risultato".