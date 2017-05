Milan: Montella si gode l'Europa

MILANO, 21 MAG - Il Milan conquista il sesto posto che vale i preliminari di Europa League e mette fine a tre anni di astinenza da coppe. Una soddisfazione non da poco per l'allenatore, orgoglioso per "aver raggiunto tutti gli obiettivi" e pronto a parlare di futuro con la società. "All'inizio abbiamo deciso di concentrarci esclusivamente sull'attualità - ha spiegato Montella dopo il 3-0 rifilato al Bologna -. Il nuovo management voleva assolutamente l'Europa e ha lavorato al meglio per mantenere gli equilibri. Ora c'è più tempo, più chiarezza anche da parte mia per programmare, ora si può parlare più di futuro". Il prolungamento del contratto in scadenza nel 2018, o la scelta dell'allenatore di trasferirsi altrove: questi i due possibili epiloghi attesi nel giro di un paio di settimane. Intanto Montella si può godere il suo centesimo successo in carriera, per il quale deve ringraziare soprattutto Honda, che "ha dimostrato di essere un grande professionista".