Montella "Raggiunti tutti gli obiettivi"

ROMA, 21 MAG - "Sono molto soddisfatto, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di inizio stagione: abbiamo vinto la supercoppa con la Juve e siamo tornati in Europa che era la priorità. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, ringrazio tutte le persone che lavorano per il Milan. Quando si gioca per una maglia importante come questa ci vogliono grandi valori umani che i ragazzi hanno dimostrato di avere". Così il tecnico rossonero, Vincenzo Montella, che ha brindato oggi al ritorno nelle coppe europee del Milan. "Questa squadra non ha mai mollato - la sue parole a Premium - ha una grande anima e sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Tutti hanno onorato la maglia, anche chi ha giocato meno come Honda che oggi è entrato con la voglia di chi vuole determinare", aggiunge Montella che ricorda la vittoria in supercoppa contro la Juve, "una vittoria speciale contro una squadra di Invincibili. La Juve è fortissima, la società è fortissima e ora sta iniziando a essere anche un po' 'noiosa': speriamo di cambiare un po' questa tendenza"