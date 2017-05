Serie A: Genoa salvo,Milan ecco l'Europa

ROMA, 21 MAG - La Juventus entra nella storia con il sesto scudetto consecutivo, conquistato con il 3-0 al Crotone. Ma la squadra calabrese può ancora sperare nella salvezza, perché l'Empoli, che ha un punto in più dei rivali e dovrà vedersela con il Palermo, oggi perde in casa con l'Atalanta, che grazie al gol di Papu Gomez ottiene l'accesso diretto in Europa League. Con il 3-0 rifilato al Bologna, anche il Milan giocherà nella seconda competizione continentale, partendo dal preliminare. Si salva il Genoa, grazie alla vittoria di misura sul Torino. Successo 'tennistico' del Sassuolo sul Cagliari. Questi i risultati della 37/a giornata: Chievo-Roma 3-5 (ieri); Empoli-Atalanta 0-1; Genoa-Torino 2-1; Juventus-Crotone 3-0; Milan-Bologna 3-0; Napoli-Fiorentina 4-1; Sassuolo-Cagliari 6-2; Udinese-Sampdoria 1-1; Lazio-Inter alle 20.45; Pescara-Palermo domani alle 20.45.