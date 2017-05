Juve: tifosi in festa, 'ora a Cardiff'

TORINO, 21 MAG - Esplode nei minuti finali di Juventus-Crotone, a risultato ormai acquisito, la festa dei tifosi bianconeri per lo scudetto, il sesto di fila. "La Signora ha vinto ancora", recita lo striscione esposto in curva dai tifosi bianconeri dalla curva con il tricolore. Al fischio finale l'esultanza dei giocatori, con Cuadrado che è saltato sulle spalle di mister Allegri e gli ha scaricato una bomboletta di spray bianco in testa. Tifosi in festa allo Stadium, ma anche nel centro di Torino. Non è la folla oceanica del primo scudetto Conte, quello ottenuto dopo due settimi posti, ma è comunque grande la gioia, con bandiere e sciarpe al cielo. "Ed ora tutti a Cardiff per vincere la Champions", dicono i tifosi. Il sogno bianconero, infatti, continua.