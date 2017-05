Muriel gol ed esulta verso ex tifosi

ROMA, 21 MAG - Ritorno infelice di Luis Muriel a Udine: l'ex bianconero che oggi veste la maglia della Sampdoria, subito dopo il rigore e il pareggio è corso verso il centro campo, accompagnato da una bordata di fischi ai quali il colombiano ha provocatoriamente risposto indicando l'orecchio e invitando il pubblico a fischiare più forte. Gesti che non hanno fatto piacere ai giocatori dell'Udinese che si sono gettati contro Muriel. Il più esagitato è stato Danilo che ha anche preso per il collo l'ex bianconero. Il mezzo parapiglia è terminato con la doppia espulsione, di Muriel e di Danilo. Quest'ultimo ha lasciato i compagni in nove, visto che poco prima era stato espulso De Paul per un brutto fallo.