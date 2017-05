Lotti: riformare Legge Melandri

FIRENZE, 21 MAG - ''Non voglio stravolgere la Legge Melandri ma a 10 anni dalla sua entrata in vigore deve essere rivista anche per capire cosa ha funzionato e cosa no''. Lo ha ribadito il ministro dello sport Luca Lotti partecipando oggi a Coverciano alla terza edizione di Kickoff, il laboratorio di idee promosso dalla Figc e aperto alla società civile. ''Dobbiamo dare più certezze e chiarezza riguardo ai criteri di assegnazione dei diritti tv - ha aggiunto il ministro - Siamo disposti a salire fino a 45-50% la divisione delle risorse in parti eguali ma poi serviranno parametri maggiormente misurabili''.