Juve: Marotta, conta arrivare primi

ROMA, 21 MAG - "Non ci aspettavamo di giocarci lo scudetto a due giornate dalla fine, ma conta arrivare primi al traguardo, non il distacco sulle inseguitrici". Così l'ad della Juventus, Beppe Marotta, prima del match-scudetto contro il Crotone. "Qualcuno dice che la nostra forza sono i fatturati? Evidentemente, attraverso le vittorie sul campo, ci sono state anche le vittorie del marketing e del brand", spiega Marotta che rende merito a Massimiliano Allegri: "Si merita tutto, ha vinto lo scetticismo iniziale". "I prossimi obiettivi per il mercato? Trovare giocatori da Juventus, il che non è facile".