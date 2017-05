Lotti, Lega A senza governance imbarazza

FIRENZE, 21 MAG - "Non ho nulla contro i presidenti delle società di calcio di serie A, ma servono personalità per farci fare il salto di qualità e superare il gap con i campionati degli altri Paesi. Trovo che sia una situazione imbarazzante che ancora non sia stata decisa una governance e che ci sia questo stallo". Così il ministro dello sport Luca Lotti oggi al Kickoff della Figc a Firenze. "E' inutile lamentarci del fatto che gli altri campionati valgano di più, anche dal punto di vista economico, se poi - ha detto Lotti - si resta in una situazione di stallo".