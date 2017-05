Bartra torna in campo dopo attentato

ROMA, 21 MAG - Alla fine è scoppiato a piangere, ma non tanto per la vittoria del Borussia Dortmund che ha permesso alla sua squadra di acchiappare la qualificazione Champions, quanto per l'emozione di essere tornato in campo dopo la terribile esperienza e paura dell'11 aprile. Quella sera Marc Bartra, mentre con la squadra si sta recando allo stadio per giocarsi il quarto di finale contro il Monaco, è rimasto ferito al braccio (frattura al radio), per lo scoppio di tre ordigni lanciati contro il bus, tanto da dover essere operato per le schegge che gli si erano conficcate dentro, e ha dovuto aspettare più di due mesi per rivedere il campo. Lo ha fatto ieri nella serata, tornando titolare dopo un mese e mezzo di assenza, con tutto lo stadio che lo ha acclamato e il giocatore in lacrime sotto la curva giallonera.