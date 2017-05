Calcio: Vinicius-Real tutto fatto, 45 ml

ROMA, 21 MAG - Flamengo e Real Madrid hanno già firmato l'accordo per il trasferimento di Vinicius Junior nel club merengue nell'estate 2018. Lo riporta oggi la stampa brasiliana, secondo cui l'operazione porterà nella casse del club carioca 45 milioni di euro, pari al valore della clausola rescissoria. L'ufficialità arriverà dopo la fine della Liga, a inizio settimana. Da definire ancora c'è solo la tempistica del trasferimento, con il club carioca che vorrebbe tenere Vinicius fino a gennaio 2019, mentre il club di Florentino Perez vorrebbe arrivasse in Europa fra un anno, quando il giovanissimo talento brasiliano (è di luglio 2000) diventerà maggiorenne. Per assicurarsi il 'nuovo Neymar', come Vinicius è stato ribattezzato in patria, il Real ha bruciato la concorrenza di altri top club europei. Vinicius, che ha stregato tutti nel Brasile Under 17 che a marzo ha vinto il 'Sudamericano' in Cile (e dove è stato eletto Mvp del torneo), è stato aggregato alla prima squadra del Flamengo da appena una settimana.