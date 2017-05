Lione: Lacazette ha accordo con Atletico

ROMA, 21 MAG - "Alexandre Lacazette ha un accordo verbale con l'Atletico Madrid": a confermare il futuro trasferimento del bomber francese (per lui 35 gol in questa stagione) nella Liga è il presidente del suo attuale club, Jean-Michel Aulas. Il n.1 del Lione ha infatti detto a L'Equipe che l'operazione è definita, anche se manca ancopra il 'nero su bianco' tra i due club in attesa della decisione del Tas che dovrà esprimersi sul ricorso presentato, insieme al Real, contro lo stop di due finestre di mercato per la vicenda dei trasferimenti dei giocatori minorenni. "Non c'è ancora nulla di definito - ha puntualizzato Aulas - perché dobbiamo aspettare che la Corte di Arbitrato per lo Sport riduca la sanzione inflitta all'Atletico sul mercato, ma Lacazette ha un accordo verbale con l'Atletico".