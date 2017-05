Napoli: Sarri "campionato strepitoso"

ROMA, 20 MAG - "Abbiamo fatto un campionato strepitoso, di cui siamo orgogliosi. Non abbiamo fatto alcun tipo di errore: con 83 punti altri anni si vincevano i campionati, ma quest'anno ci sono squadre che hanno fatto medie punti mostruose". Così il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro la Fiorentina. "L'abbraccio finale dei tifosi testimonia quanto si siano divertiti durante la stagione - aggiunge il tecnico a Premium - Siamo sempre in miglioramento e il sogno che abbiamo dobbiamo continuare a coltivarlo, ma il sogno è nostro: non deve essere la critica a imporcelo. Abbiamo fatto più punti dell'anno scorso, in una stagione pur difficile per via dell'infortunio di Milik e per via dell'impegno in Champions. Il prossimo anno - prosegue - abbiamo tutta l'intenzione di migliorare una stagione già straordinaria e se ci riusciremo sarà tanta roba. La sostituzione di Mertens? Non mi avevano aggiornato sui gol di Dzeko, ma al di là di questo non posso anteporre gli obiettivi personali a quelli della squadra".