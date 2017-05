Sousa, Napoli tra le più forti mai viste

ROMA, 20 MAG - "Il Napoli è una squadra fortissima, che gioca bene e che mantiene intensità molto alte: ha grandi qualità collettive e individuali. Noi abbiamo provato a creare, ma abbiamo anche subìto perché gli avversari giocano davvero bene. Una delle squadri più forti che ho incontrato nella mia carriera, in tutti i reparti". Il riconoscimento arriva dal tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, ai microfoni di Premium dopo il ko del San paolo. "Durante la settimana, mi son divertito molto a vedere le partite della squadra di Sarri - ha aggiunto Sousa - Se ho dei rimpianti per questa stagione? In questo momento sono concentrato sul chiudere bene queste partite: spero di continuare a lavorare nel calcio e fare l'allenatore, ma il mio futuro è cercare di vincere l'ultima partita. Bernardeschi? È cresciuto molto, specialmente sulla fascia e questa crescita mi rende felice".