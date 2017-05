Serie A: Napoli-Fiorentina 4-1

ROMA, 20 MAG - Il Napoli batte la Fiorentina 4-1 nel 2/o anticipo della 37ma giornata e si riporta a -1 dal 2/o posto occupato dalla Roma, che da diritto all'accesso diretto alla Champions, e a -2 dalla capolista Juventus, in campo domani. Teoricamente, sono ancora in corsa per lo scudetto anche gli azzurri che non si sono fatti condizionare dalla vittoria della Roma nel pomeriggio. I partenopei partono forte e dopo 8' sono già avanti con Koulibaly. Al 36' il raddoppio arriva con Insigne che approfitta di uno svarione viola per involarsi e battere il portiere Tatarusanu. Nella ripresa show di Mertens (57' e 64') che grazie alla doppietta si riporta sotto a Dzeko nella classifica cannonieri (28 gol contro 27). Tra le due reti, c'è spazio per il gol di Ilicic che accorcia le distanze ma non il sogno europeo, che domani svanirà se il Milan batterà il Bologna. Finisce con gli azzurri a prendersi i meritatissimi applausi per una stagione, comunque vada, straordinaria, anche per il nuoco record di punti in Serie A (83).