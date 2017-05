Champions: Cabrini "Juve-Real è 50 e 50"

FIRENZE, 20 MAG - "Dò una grande percentuale al doppio traguardo Coppa Italia e campionato. Il triplete è il passo più difficile ma credo che i bianconeri siano in questo momento nella situazione di poter dare filo da torcere a chiunque e a livello mentale sono la squadra che regge una sfida del genere". Parola di Antonio Cabrini che a margine della terza edizione del KickOff. "Le finali sono sempre partite equilibrate dove non c'è un favorito. E' una partita secca ed io ritengo si debbano sempre dividere alla pari le possibilità: 50% Real e 50% Juventus", ha concluso il ct della nazionale femminile. Per Billy Costacurta non 'c'è mai stata una finale di Champions League tanto equilibrata'. "Per questo devo dire grazie alla Juventus, al lavoro della società, al lavoro dell'allenatore ed in particolare questi ragazzi che credo stiamo facendo il bene del calcio italiano.