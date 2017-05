Maran "Complimenti al mio Chievo"

ROMA, 20 MAG - "La squadra ha consolidato, anche contro una grande e con l'obiettivo già acquisito, la sua mentalità. Usciamo sconfitti, ma abbiamo messo in difficoltà la Roma in larghi tratti della gara e questa deve essere una gratificazione per un gruppo a cui si possono fare solo complimenti": così l'allenatore del Chievo Rolando Maran a Premium dopo il match contro i giallorossi. "Il mio futuro? A fine campionato ci siederemo con il presidente e decideremo il da farsi: l'abbiamo sempre fatto e lo faremo anche quest'anno, non ci sono problemi". (ANSA)