El Shaarawy "Adesso pensiamo al Genoa"

ROMA, 20 MAG - "È un momento molto speciale per me, spero che continui e spero che arrivi anche la Nazionale a questo punto perché è una cosa a cui tengo molto. Ma adesso pensiamo al Genoa perché la seconda posizione per noi sarebbe veramente un traguardo importantissimo". Così Stephan El Shaarawy, grande protagonista della rotonda vittoria della Roma a Verona contro il Chievo. "Adesso vediamo cosa farà la Juve - le sue parole a Sky a fine match - certamente farà il massimo per vincere lo scudetto perché avrà la possibilità di farlo in casa. Noi aspettiamo, aspettiamo anche di vedere cosa fa il Napoli. Per noi era importante vincere stasera e tenerci sempre a un punto dal Napoli, che era la cosa più importante". Due parole anche su Totti, osannato dal pubblico veronese al suo ingresso in campo: "Ci esaltiamo anche noi in panchina, perché è veramente un giocatore straordinario, una persona fantastica e quindi siamo veramente contenti di averlo come compagno di squadra. È un onore poter giocare insieme a lui".