Gabigol, molti parlano ma pochi sanno

MILANO, 20 MAG - "Molti parlano, pochi sanno". È il tweet enigmatico, forse polemico di Gabriel Barbosa, alla vigilia della partita contro la Lazio all'Olimpico. Contro i biancocelesti, senza Icardi infortunato, Gabigol avrà forse una chance a partita in corso ma non scenderà in campo da titolare. L'attaccante brasiliano, arrivato all'Inter dal Santos per oltre 40 milioni di euro, non ha mai giocato una partita di campionato dal primo minuto e potrebbe essere ceduto in prestito nel mercato estivo. Un'operazione che lascia non pochi dubbi e che scatena le polemiche dei tifosi sui social come allo stadio. Tanto che, contro il Sassuolo, il pubblico presente a San Siro lo ha invocato per dieci minuti e Vecchi, cedendo alla pressione, lo ha schierato in campo.