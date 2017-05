Samp: 25 anni fa a delusione Wembley

GENOVA, 20 MAG - Era il 20 maggio del 1992, la Sampdoria arriva in finale di Coppa dei Campioni a Wembley con il Barcellona: un momento storico per la società ligure che venne poi sconfitta dagli spagnoli per 1-0 con la rete decisiva di Koeman. Erano i tempi della Sampdoria di Paolo Mantovani che l'anno prima conquistò lo scudetto. Venticinque anni dopo il ricordo di quella serata che resterà comunque negli annali della società blucerchiata riaffiora in occasione della conferenza stampa di Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di Udine: "La Sampdoria è un club importante: ha vinto uno scudetto, ha fatto una finale di Coppa dei Campioni, poi le Coppa Italia. Il calcio è cambiato da allora ma i sogni è giusto farli e non lasciarli solo nel cassetto", ha spiegato il mister blucerchiato.