Bundesliga: Dortmund in Champions

ROMA, 20 MAG - Un poker, l'ennesimo, per chiudere una Bundesliga trionfale per il Bayern che si sbarazza 4-1 (Robben, Vidal, Ribery e Kimmich) del Friburgo e finire a 82 punti, 15 in più del Lipsia secondo (2-2 a Francoforte). L'ultima giornata del campionato tedesco contava invece per il Borussia Dortmund che superando 4-3 il Werder Brema si è assicurato il terzo posto utile per la Champions diretta, ai danni dell'Hoffenheim che va invece ai preliminari. In coda, in quello che era un vero e proprio spareggio-salvezza, l'Amburgo supera 2-1 il Wolfsburg ed evita la retrocessione, mentre gli ex campioni di Germania (vinsero nel 2009) saranno costretti al playout contro la terza classificata della seconda divisione tedesca.