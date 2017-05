Clericus Cup, Collegio Urbano in finale

ROMA, 20 MAG - Svolta alla Clericus Cup, il Mondiale di calcio vaticano, dove la Mater Ecclesiae formazione favorita per la vittoria e campione in carica, è stata eliminata in semifinale, battuta 3-1 dall'Urbano, il Pontificio Collegio di Propaganda Fide che sabato in finale affronterà la già qualificata Gregoriana. La partita di oggi al Centro Sportivo Pio XI di Roma, a tratti giocata sotto una pioggia torrenziale, ha sorriso all'Urbano e porta la firma di Sifiso Ndlovu, autore di una doppietta (il terzo gol è del senegalese Badji, per la celeste ha segnato l'indiano Sessayyam). A fine gara il Vescovo in Eshowe, mons. Taddeus Khumalo, e l'ambasciatore sudafricano presso la Santa Sede, Georges Johannes, si sono complimentati con il 27enne zulu. "I suoi gol sono un bene per il Sudafrica e per l'evangelizzazione - ha detto il Vescovo. Questo torneo è straordinario, perchè mette insieme i ragazzi. Anche nel calcio si possono utilizzare al meglio i doni per la Gloria di Dio".