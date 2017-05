Figc: Uva, Coverciano sarà centro 'eco'

FIRENZE, 20 MAG - "Nel centro tecnico di Coverciano stiamo investendo circa quattro milioni di euro, uno in più rispetto ai tre annunciati. Inoltre con Eni c'è un progetto di ecosostenibilità: stiamo cercando di far diventare Coverciano il primo centro sportivo green d'Europa, cioè autosufficiente". Lo ha spiegato il direttore generale della Figc, Michele Uva, parlando coi giornalisti alla terza edizione di KickOff 2017. Nel primo pomeriggio al centro tecnico c'è stata la visita del sindaco di Firenze Dario Nardella. "Sapeva - ha detto - che stavamo facendo dei lavori e ne ha approfittato per vedere come stanno andando avanti. Stiamo procedendo verso una modernizzazione, non che prima non fosse bello. Poi grazie a queste otto aziende italiane che ci stanno seguendo e che stanno cercando fare un made in Italy. Siamo a metà", ha concluso Uva.