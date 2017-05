Samp a Udine, sfida per il 10/o posto

GENOVA, 20 MAG - La Samp affronta le ultime due gare del campionando fissando l'obiettivo: 10/0 posto. Lo stesso dell'Udinese, prossimo avversario. "E' uno scontro diretto. Il 10/o posto è obiettivo tecnico e economico, per me è tecnico per il club è entrambe le cose". La sfida Giampaolo la affronterà con Torreira, che ha smaltito gli acciacchi, ma senza Quagliarella, la botta al costato rimediata col Chievo lo tiene ai box ("Lo porto in panchina", dice il tecnico). Arrivare decimi dipende molto dai giocatori: "Alla squadra ho chiesto molto e ho ricevuto molto, nelle ultime settimane abbiamo lasciato punti per strada. Ho parlato con loro, ci siamo detti alcune cose, ho visto una reazione, non è stata una settimana da fine stagione. Il mercato? Non ho percepito problemi legati a questo aspetto anche se inconsciamente qualcuno può risentirne". Poi gli obiettivi: "Sono determinati dalle disponibilità economiche. Per quanto mi riguarda ho quello di ottenere il meglio da quello che ho e di migliorarmi sempre".