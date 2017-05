Juric, Genoa giochi senza pensieri

GENOVA, 20 MAG - "Domani non dovremo fare nessun calcolo. Abbiamo già sbagliato due partite pensando troppo. Bisogna giocare senza pensieri in testa. L'unico deve essere quello di vincere. E per farlo serve cattiveria". Così Ivan Juric alla vigilia della sfida al Torino che potrebbe dare la salvezza matematica al Genoa. "Abbiamo preparato questa sfida al meglio e sono convinto che faremo una grande partita. Mi aspetto un Torino al massimo, che verrà a fare la sua partita e che cercherà di vincere. Noi dovremo essere concentrati e con la giusta cattiveria. Il nostro unico pensiero dovrà essere quello di vincere i contrasti, di creare superiorità numeriche, di attaccare ricordandosi che siamo sempre 11 contro 11". Con Burdisso nuovamente al centro della difesa in porta giocherà Lamanna nonostante il grave errore di Palermo, costato la sconfitta. "E' un ragazzo forte e ha tutto il nostro sostegno", ma soprattutto toccherà ancora a Simeone in attacco. "Scenderà in campo ad ogni costo anche se si è allenato solo ieri".