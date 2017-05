Mihajlovic, se Toro va ko, lungo ritiro

TORINO, 20 MAG - Mihajlovic non ha ancora smaltito la delusione per lo 0-5 casalingo con il Napoli e avverte il Torino: "Se mi accorgo che a Genova la prestazione non è di livello, - dice il tecnico - si torna in ritiro senza neanche un giorno di riposo e forse anche oltre la fine del campionato". "Quest'anno ho dovuto fare tante volte lo sceriffo, mi riesce bene, ma non si dovrebbe. Sono stato costretto. Non posso pretendere - aggiunge - che in una squadra ci siano 11 leader, ma se non c'è un leader dobbiamo andare a trovarlo".