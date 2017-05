Calcio, al via mondiali U20

ROMA, 20 MAG - Parte il mondiale Under 20 e per l'Italia è subito esame Uruguay. Scatta domani a Suwon, in Corea del Sud, la rassegna iridata di categoria con gli azzurrini guidati da Alberico Evani che dovranno affrontare la nazionale sudamericana. Al torneo partecipano 24 nazioni e 506 giocatori, divise in sei gironi (Italia nel gruppo D insieme a Uruguay, Sudafrica e Giappone). "Ci aspetta una partita difficile - avverte Evani - contro una squadra che in Sudamerica ha vinto il Campionato Sub 20. Nonostante il poco tempo avuto a disposizione, io ho tanta fiducia nei nostri ragazzi e confido nella forza del gruppo che sicuramente si farà valere sul campo". "siamo venuti qui per vincere" dice il tecnico della Celeste, Fabian Coito.