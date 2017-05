Zidane "Real Madrid deve ancora vincere"

ROMA, 20 MAG - "Manca una sola partita e dipende tutto da noi; fisicamente stiamo molto bene e, come sempre, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per vincere". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane alla vigilia della trasferta a Malaga, ultima giornata di Liga, con i merengue in vetta alla classifica a +3 sul Barcellona. "Sarà un match difficile, più di quello di mercoledì scorso con il Celta (il recupero vinto dal Real per 4-1, ndr). Il Malaga è una buona squadra che ultimamente ha fatto molto bene", ha aggiunto il francese. Gli andalusi, come anche l'Eibar avversario del Barça, non hanno più nulla da chiedere al campionato. Al Real peraltro basterà un pareggio. "Ma nel nostro dna -ha detto Zidane- c'è la ricerca della vittoria e domani non sarà diverso: scenderemo in campo per vincere. Siamo in corsa per il titolo della Liga e per la Champions, ma non abbiamo ancora niente in mano. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e solo dopo su quella con la Juventus".