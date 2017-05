Gattuso, lettera di saluto a Pisa

PISA, 20 MAG - Con un'inserzione a pagamento, acquistata su entrambi i quotidiani cittadini, La Nazione e Il Tirreno, il tecnico del Pisa, Gennaro Gattuso, si è congedato dalla città e dai tifosi nerazzurri con i quali ha stabilito fin dall'inizio un legame fortissimo: "Un sentimento -si legge nel messaggio- che possiamo comprendere e custodiremo solo noi che l'abbiamo vissuto. Grazie Pisa, mi avete fatto sentire uno di voi, mi sono sentito amato. E non lo dimenticherò mai". Il tecnico ripercorre anche le vicissitudini che ha dovuto affrontare in questi 2 anni, col rischio di fallimento che aveva travolto il club subito dopo la conquista della serie B: "Giorno dopo giorno l'emozione che la città ha saputo regalarmi si è alimentata del calore, dei sorrisi, dell'affetto che ognuno,a modo suo, ha saputo trasmettermi. Oggi il Pisa ha un futuro sicuro. Ma non posso dimenticare chi mi ha sostenuto nelle tante difficoltà che insieme abbiamo dovuto affrontare".