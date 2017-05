Udinese, Delneri 'vogliamo 10/o posto'

UDINE, 20 MAG - "E' una partita che l'Udinese deve vincere, non ha alternativa: per arrivare al decimo posto dobbiamo battere una concorrente". La gara di domani con la Sampdoria, per l'Udinese di Gigi Delneri "è una partita decisiva in fatto di proiezione. Abbiamo la forza per combattere bene contro una squadra con una caratura importante e un ottimo gioco. Ma ultimamente noi in casa sbagliamo poco. Speriamo di continuare anche domani". L'Udinese avrà due assenze pesanti, quelle di Widmer e Perica: "La squadra deve essere ancora più coesa, attenta e feroce nell'attuare il gioco di squadra che in questa fase è ancora più importante" ha aggiunto, dettando praticamente la formazione che sarà confermata rispetto all'ultima casalinga, con Balic e Hallfredsson che rientrano a centrocampo. E una piccola modifica in difesa dove il posto di Widmer dovrebbe essere preso da Gabriel Silva: "Probabilmente è l'unico che giocherà in maniera opposta e lo ringrazio per questa disponibilità".