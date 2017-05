Lazio, Inzaghi 'ora pensiamo a Inter'

ROMA, 20 MAG - "La finale per noi è stato un percorso esaltante, strepitoso, contro la signora delle squadre abbiamo fatto una buona gara ma non siamo stati perfetti. Ci abbiamo provato, è normale provare delusione, ma la Juve è un capitolo chiuso e ora testa all'Inter". Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di domani sera allo stadio Olimpico contro l'Inter. Biancocelesti reduci dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Juventus e ora concentrati a ipotecare il quarto posto in classifica: "Ai ragazzi ho detto che il campionato dei record deve continuare. Abbiamo due gare non semplici davanti a noi con Inter e Crotone, sono 6 punti disponibili e vogliamo chiudere al meglio davanti ai nostri tifosi per conseguire il quarto posto", ha aggiunto Inzaghi, che sul rinnovo di contratto con la società si è detto "fiducioso".